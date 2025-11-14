11月14日午前11時半頃、静岡市葵区の立体駐車場で、80歳の男性が運転する車が誘導員の男性（59）に衝突する事故がありました。誘導員の男性は右腕を強く打ち、重傷です。 11月14日午前11時半頃、静岡市葵区呉服町の立体駐車場で「駐車場で人と車がぶつかった」と従業員から110番通報がありました。警察によりますと、80歳の男性が立体駐車場から車を出庫させる際、誘導員の男性（59）が前方にいるにも関わらず、運転操作を誤って