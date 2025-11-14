三井住友信託銀行が設置している三井住友トラスト・資産のミライ研究所は11月11日、住宅ローンについてのアンケート結果を発表した。調査は2025年1月、全国の18〜69歳(ただし関連業種(金融、調査、マスコミ、広告)従事者を除く)11,435人を対象にインターネットで行われた。○広がる"頭金ゼロ"という選択住宅ローン借入時期ごとに頭金割合を比較すると、時代とともに変化していることがわかる。1990年までの借入れでは、「頭金ゼロ