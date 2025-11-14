¡ÈÅÁÀâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ÈÍÕ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡¢µ­Ç°¤¹¤Ù¤­¡È½é¤á¤Æ¤Î¾èÇÏ¡É ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ì¤¤¤³¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡È½é¤á¤Æ¤Î¾èÇÏ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ö¾Ý¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Ð¸³¤òÏÃ¤¹¤«¤È¤¦¤Ï¡¢¾èÇÏ¤Ï½éÂÎ¸³¡£ÇÏ¤Ë¸Ù¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢º£²ó¾è¤Ã¤¿ÇÏ¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÃË¤Î»Ò¤ÎÉð