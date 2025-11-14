13日、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平はナショナル・リーグのMVPに満票で選出された（MLBネットワークから）【ロサンゼルス共同】米大リーグでドジャースの大谷翔平が4度目の最優秀選手（MVP）に輝いた13日、米メディアも偉業を大きく扱った。スポーツ専門サイト「アスレチック」は「地球上で最も優れた選手というだけではない。不可能を当たり前にする唯一無二の存在」とたたえた。メジャー公式サイトは昨年と同じ受賞者に