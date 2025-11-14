東芝が１４日発表した２０２５年９月中間連結決算（米国会計基準）は、最終利益が前年同期比２・７倍増の３１６０億円となり、中間期として２年連続の黒字となった。データセンターの需要拡大によって送配電関連事業が伸びたほか、防衛関連事業も好調だった。防衛関連で、東芝はレーダーシステムや防空システムなどを製造、開発している。政府が２２年に決定した防衛力整備計画に基づいて防衛予算を増額していることが追い風と