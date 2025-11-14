石川県立美術館で、15日から文化財を集めた展覧会が始まります。込められたのは能登復興への思い。どのような作品が並んでいるのでしょうか。15日から石川県立美術館で始まる特別展「ひと、能登、アート」。能登を元気づけようと、主旨に賛同した東京国立博物館など30施設が、自ら選んだ作品86点が並んでいます。そのうちの一つが、国立博物館所蔵の国の重要文化財で石川県七尾市出身の水墨画の絵師・長谷川等伯の作品「牧馬