元宝塚歌劇星組トップスター・柚希礼音がおいしい酒と食事を巡る人気連載企画「柚希横丁」が、書籍化されることが１４日、決まった。来年２月２０日に発売される。「柚希横丁」は、２０１７年からエンタメ月刊誌「ＢＡＲＦＯＵＴ！バァフアウト！」で連載中の人気企画。これまでの企画を完全収録しているのに加え、幼少時から今に至る食や酒の嗜（たしな）みの歴史を語るインタビュー、書籍オリジナルの撮り下ろし企画など、