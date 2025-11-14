シンガーソングライターの幾田りら（２５）が１４日、東京・渋谷区のＮＨＫホールで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（１２月３１日、夜７時２０分）の出場者発表会見に出席した。音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」として３度、出場経験がある幾田。ソロでは初の紅白に「１年を締めくくる紅白歌合戦。日本の大みそかの夜を、少しでも私の楽曲であったり、歌声で彩ることができたらいいなという風に思っております」と心境を