◆大相撲九州場所６日目（１４日・福岡国際センター）西前頭２枚目・若元春（荒汐）が、横綱・豊昇龍（立浪）をはたき込み、２勝目を挙げた。過去３勝１４勝と分の悪い横綱に対し、左に変化し、一瞬で勝負をつけた。若元春は今年の名古屋場所以来の豊昇龍からの金星。最初から変化することは決めていた。「最近、立ち合いのスピードで（豊昇龍に）持っていかれることがあったので、いろいろ考えて臨んだ」と振り返った。立ち合