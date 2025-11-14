国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）のスタメンが発表された。負傷で活動不参加のＧＫ鈴木彩艶（パルマ）に代わり、スタメンとなったのはＧＫ早川友基（鹿島）。布陣は３バックとなり、ウイングバックは左がＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）、右はＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）が務める。シャドーは左はキャプテンマークを巻くＭＦ南野拓実（モナコ）、右がＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）となった。１トップは絶