女優の工藤夕貴（５４）が、化粧をしていない「どすっぴん」を公開した。１４日までにインスタグラムで「アクシデントでまつ毛が大量に抜けちゃいました…」と明かし、「どすっぴん」をアップ。「ここ何年も楽だし、いつ何時もまつ毛が華やかなので、ずーっとまつ毛エクステをしていた私。一気にまつ毛がむしれてしまったショックで凹みまくっていました。根元からごっそり抜けてしまったのでまた生えて来るのでしょうか？も