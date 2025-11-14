地方所属の女性騎手ＮＯ１を決めるレディスジョッキーズシリーズ（ＬＪＳ）の笠松ラウンドが、笠松競馬場で１１月１４日に行われた。「ＬＪＳザ・ファイナル」として行われる今シリーズ。第１戦（ダート１４００メートル）は佐々木世麗騎手が＝兵庫＝がＶ。クリチャーシシーとのコンビで、４コーナー２番手から押し切った。２着にはダットデアに騎乗した名古屋の新人ジョッキー、小笠原羚騎手。３着にはキナッセイに騎乗の深沢