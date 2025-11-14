¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥Ñ¤ò¶Ë¤á¤ë¾¦ÉÊ ÎáÏÂ6Ç¯»þÅÀ¡ÊÁíÌ³¾ÊÅý·×¡Ë¤ÇÆüËÜ¤Ï¶¦Æ¯¤­À¤ÂÓ¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç22ËüÀ¤ÂÓÁý¤Î1300ËüÀ¤ÂÓ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î7³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ï¸º¾¯¤·¶¦Æ¯¤­À¤ÂÓ¤ÎÌó1/3¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Êª²Á¹âÆ­²¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿ºÊ¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¶¦Æ¯¤­¤Ç¤Ê¤¤¤È²È·×¤¬²ó¤é¤Ê¤¤»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎáÏÂ5Ç¯¤Î1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¶â³Û¤Ï¡ÖÁ´À¤ÂÓ¡×¤Ç536Ëü±ß¡¢¡Ö»ùÆ¸¤Î¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¡×¤Ï820.5Ëü±ß