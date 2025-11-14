高校サッカー選手権静岡県大会はいよいよ15日に決勝を迎えます。伝統校・藤枝東と前回大会準優勝の浜松開誠館が激突します。10年ぶりの優勝を目指す伝統校・藤枝東。今大会は初戦で聖隷クリストファーに逆転勝利。準々決勝では藤枝明誠との接戦を制するなど勝負強さを見せて勝ち上がってきました。そして準決勝、静岡学園との名門対決はPK戦までもつれ込む激闘に。3連覇を狙った王者・静岡学園を撃破。悲願の全国選手