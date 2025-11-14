七五三を前に、高知県南国市の神社を地元の幼稚園児が訪れ健やかな成長を願いました。11月14日、南国市十市の新宮神社を訪れたのは、地元の認定こども園あとむの2歳児から5歳児までの園児69人です。七五三のお参りは園児の健やかな成長を願う恒例行事となっていて、子どもたちは神妙な面持ちで宮司からお祓いを受けたあと、園児の代表が玉串を捧げてこれまでの成長を感謝しそれぞれの今後頑張りたいことなどを神様に願っていました