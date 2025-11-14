イオレ [東証Ｇ] が11月14日大引け後(18:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は6000万円の黒字(前年同期は1億0400万円の赤字)に浮上して着地した。 併せて、通期の同損益を従来予想の1億1300万円の黒字→1億6100万円の黒字(前期は2400万円の赤字)に42.5％上方修正し、8期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3