全国で相次ぐクマ被害。浜松市では山間地での目撃情報が増えていることから、11月の補正予算案に対策費を計上しました。浜松市天竜区を走る車のドライブレコーダーの映像です。道路を横切る黒い物体。10月に撮影されたクマです。浜松市でのクマらしき動物の目撃情報は、2024年度は30件でしたが、2025年度はすでに23件と増加しています。これを受け13日、浜松市の中野市長は。（浜松市中野市長）「人家を荒らすとか人