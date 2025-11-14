¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 26572.46¡Ê-500.57-1.85%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3990.49¡Ê-39.01-0.97%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 27397.50¡Ê-506.06-1.81%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 4011.57¡Ê-159.06-3.81%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8634.52¡Ê-118.83-1.36%¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 84068.69¡Ê-409.98-0.49%¡Ë £±£´Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ä¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø