ユーロ圏１０年債利回り格差仏７４、伊７５ｂｐ付近で落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%） ドイツ2.707 フランス3.449（+74） イタリア3.455（+75） スペイン3.213（+51） オランダ2.852（+15） ギリシャ3.342（+64） ポルトガル3.054（+35） ベルギー3.227（+52） オーストリア2.988（+28） アイルランド2