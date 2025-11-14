記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月14日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は14日の記者会見で、日本の最近の軍事・安全保障面での動きに深刻な懸念を表明し、日本に対し、自国の軍事力拡張に口実を探すのをやめるよう促した。林氏は次のように述べた。日本は自らを平和国家と標榜し、核兵器のない世界の実現を訴えている。だが高市政権は「非核三原則」をめぐり態度を曖昧にし