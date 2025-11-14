南海トラフ地震の発生に備えようと、被害が想定される大分県国東市と支援を行うことになった佐賀県小城市の市長が14日、初めて意見交換をしました。 ◆国東市 松井市長「小城市の支援によって災害発生直後の初動体制の強化が図れるものと確信している」 国東市 松井市長 南海トラフ地震に備えようと、九州市長会は10月20日、甚大な被害が想定される市に対し、支援を行う市を事前に決めました。 最大で震度6弱の