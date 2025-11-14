26年前、愛知・名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で逮捕された女が「被害者夫の女性や子育てに関する考えが嫌いだった」という趣旨の供述をしていたことが分かった。これを受け、被害者の夫・悟さんはFNNの取材に「そんな話をした記憶がなく、全く心当たりない」と話した。黙秘前に「被害者夫の考え嫌いだった」と供述26年前に名古屋市のアパートで起きた主婦殺害事件の容疑者逮捕から14日で2週間。逮捕後の取り調べに対し、新たに