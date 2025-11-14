記者会見する松本行革相＝14日午後、東京都港区政府は14日、予算執行の無駄や事業効果を外部有識者が公開点検する「秋の行政事業レビュー」を東京都内で実施し、5事業と2基金の計7分野に対する2日間の検証を終えた。終了後、松本尚行政改革担当相は記者会見し「今後の予算編成に反映し、基金についても不断の見直しに努める。無駄を削減しなければならない」と強調した。レビュー2日目は、地方自治体の情報システム移行時の経