横浜市内のショッピングモール内にある日産自動車の店舗＝14日午前日産自動車は14日、ショッピングモール内への出店を2027年度以降、30店以上に倍増させる計画を明らかにした。アパレル業界などで増えている「体験型店舗」と呼ばれる形態で、その場で販売せずに車両の特色を説明する。経営難によるブランド力低下で販売店への来客が減っており、幅広い顧客層に新型車をアピールし業績回復を目指す。日産は現在、こうした店舗を