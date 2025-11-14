11月13日、来年1月に開催される「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の出場選手発表会見が行われ、開催地ハピネスアリーナをホームとする長崎ヴェルカの馬場雄大と川真田紘也が登場した。 両選手ともに、ファン投票で「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」のスターティングファイブ選出とはならなかったものの、Bリーグ推薦でB.WHITEの一員