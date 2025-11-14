経済対策の策定に向けた提言を木原官房長官（中央右）に手渡す公明党の岡本政調会長（同左）＝14日午後、首相官邸公明党の岡本三成政調会長は14日、木原稔官房長官と首相官邸で面会し、経済対策の策定に向けた党提言を手渡した。物価高対策として減税を断行すべきだとした上で、家計の負担軽減のため、実現までの間は即効性のある現金給付を実施するよう要請した。木原氏は「問題意識を共有している。政府として取り組みたい」と