大の里（左）が押し倒しで平戸海を下す＝福岡国際センター大相撲九州場所6日目（14日・福岡国際センター）横綱大の里は平戸海を力強く押し倒し、ただ一人6連勝とした。横綱豊昇龍は若元春にはたき込まれて痛い2敗目を喫した。若元春は3個目の金星獲得。大関琴桜は玉鷲に送り出され、2連敗で2勝4敗。新関脇安青錦は宇良を寄り切って5勝目を挙げた。関脇王鵬は3勝目。隆の勝が高安との小結対決を制し、初日を出した。高安は2敗目