サッカー日本代表は１４日夜、愛知・豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦う。スタメンが発表され、負傷の鈴木彩艶（パルマ）に代わるＧＫには、早川友基（鹿島）が起用された。森保監督は１０月１４日のブラジル戦のメンバーを基本に編成すると明言していたが、別メニュー調整の鎌田大地（クリスタルパレス）がスタメンから外れ、田中碧（リーズ）が起用された。キャプテンマークは、南野拓実（モナコ）が巻く。（デジ