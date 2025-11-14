約3年ぶりに値上げです。ハーゲンダッツジャパンは、2026年3月から「ミニカップ」シリーズなどのほぼ全ての商品について値上げすると発表しました。ミニカップやクリスピーサンドの希望小売り価格を、税抜きで325円から345円に引き上げます。乳や卵黄、カカオといった原材料のほか、包装資材価格などが高騰していることが影響していて、コスト高の傾向は長期的に続くと見込んでいるということです。「ミニカップ」は約3年ぶりとな