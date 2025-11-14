Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±Ø¤ÎÎ©¤Á°û¤ßµï¼ò²°¡ØÎ©¤Á°û¤ß¶ã¡Ù¤Ç¤¹¡£Ì¥ÏÇ¤Î¿·¶¶¡¢ÃÏ²¼¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¡ÈÌçÈÖÅª¡ÉÂ¸ºß´¶Ã¯¤¬¸Æ¤ó¤À¤«¡È¿Í¾ð¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡É¤³¤È¿·¶¶±ØÁ°¥Ó¥ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÄÌÏ©¤ËÉ´²ÖåçÍð¤Î1¹æ´Û¤È¡¢ÃÏ²¼ÌÂµÜ¤ò»×¤ï¤»¤ë²£ÃúÅª2¹æ´Û¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ëÌçÈÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÎÉÅ¹¤¬³ÑÂÇ¤Á¤Î¡Ø¶ã¡Ù¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¿´¤â¹¢¤â´·¤é¤¹¤Î¤¬¤è¤·¡£ÃÏ¾å¤ÈÃÏ²¼