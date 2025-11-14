日本代表は14日、愛知県の豊田スタジアムで行われるキリンチャレンジカップでガーナ代表と対戦する。午後7時20分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、FW上田綺世、MF久保建英、MF堂安律らブラジル戦(◯3-2)先発メンバーの多くが先発に名を連ねた一方、負傷者に代わってGK早川友基とMF田中碧が起用された。10月のブラジル戦から2人を変更し、布陣は3-4-2-1。鈴木彩艶と大迫敬介が不在のGKは早川が抜擢された。