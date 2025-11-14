【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月31日に『第76回NHK紅白歌合戦』が、NHK総合他にて放送。11月14日に出場歌手発表会見が行われ、初出場歌手たちが出席した。今年の初出場は10組。 なお、会見には特別企画に出演する堺正章も登壇した。初出場歌手たちのコメントは以下のとおり。 ■番組情報 NHK『第76回NHK紅白歌合戦』12/31（水）19:20～23:45NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信らじる★らじるにて