きょうも各地でクマの目撃が相次ぎました。 【画像】クマ目撃場所 飯豊町ではきのうから連続してクマが目撃され、町や警察が警戒に当たりました。 町によりますときのう正午ごろ、飯豊町のＪＲ手ノ子駅の近くでクマが目撃されました。クマは１頭で子グマとみられています。 その後、すぐ近くで民家の木の上に登るクマの目撃情報が入り、市や警察が出動しましたがクマは行方をくらませました。 大塚美咲アナウンサӦ