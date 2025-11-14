FC岐阜は14日、ブラジル人MFドゥドゥが今季限りで現役を引退すると発表した。同選手は14年に来日して柏に入団。翌年はブラジルに帰国したが、16年に甲府と契約して再来日。その後は福岡や町田、今治、千葉に在籍し、今季より岐阜でプレーしていた。J1通算52試合14得点、J2通算192試合52得点、J3通算36試合9得点。今季もJ3で20試合1得点を記録していた。クラブを通じ「引退については、自分にとって本当に難しい決断でした