選手会主催・トライアウト2025（前編）とにもかくにも、今年もトライアウトは存続したのである。毎年11月のプロ野球の風物詩となっていた「12球団合同トライアウト」。昨年、「一定の役目を終えた」としてNPB主催での開催は終了し、一時は存続が危ぶまれた。しかし今年からは選手会が主催を引き継ぎ、冠スポンサーもついた『エイブル TRYOUT 2025 〜挑め、その先へ〜』として装いを新たに、11月12日、広島・Mazda Zoom-Zoom ス