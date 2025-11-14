ソニーは、ミラーレスカメラ「α」、交換レンズ、マイクを対象したキャッシュバックキャンペーンを11月14日（金）に開始した。最大4万円のキャッシュバックが受けられる。 対象購入期間に製品を購入し、所定の手続きを行うことで、定められた金額がキャッシュバックされる。 指定のカメラ＋レンズの同時購入で、追加で1万円のキャッシュバックが受けられる「同時購入キャンペーン」もあわせて実施