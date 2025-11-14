サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が、来週11月19日（水）にBlu-ray & DVDで発売される。このリリースを記念して約2時間にわたるドキュメンタリー・ムービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』が、11月21日（金）19:00から全編配信公開されることが決定した。この番組はサザンオールスターズのオフィシャルファンクラブ「サザンオール