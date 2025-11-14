とたが、川谷絵音プロデュースによる新曲「催眠術」を11月26日に配信リリースすることが発表された。2024年にリリースしたとたの「日めくり」を川谷絵音がInstagramで紹介したことがきっかけで、今回の初タッグが実現した。一度聴いたら耳から離れないキラーフレーズに思わず暗示にかかってしまいそうな恋の催眠術ソングが完成。なお、本日より、とたのオフィシャルSNSアカウントで楽曲の一部がいち早く試聴できる。◆