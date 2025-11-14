飛鳥時代の日本では、政治を動かしていたのは必ずしも天皇だけではありませんでした。その背後で圧倒的な影響力をふるっていたのが、蘇我氏という一族です。なかでも蘇我馬子は、敏達・用明・崇峻・推古の四代の天皇に仕え、五十年以上にわたって政界の頂点に立ち続けた人物でした。邸宅には池と島があり、その豪華さから「嶋大臣」と呼ばれていたと伝えられています。蘇我馬子像（斑鳩寺『聖徳太子勝鬘経講讃図』より）※関連記事