ボートレース戸田の「開設69周年記念戸田プリムローズ」は14日、予選3日目が終了した。地元の気鋭が予選突破へ踏ん張った。2日目まで6、1、6着の畑田汰一（27＝埼玉）は1日早い勝負駆けとなった3日目7Rを2コース差しで1着。得点率22位タイで予選最終日を迎える。「エンジンと展開のおかげで勝てた。乗り心地はしっくりきていないけど回ってからの押しはいい」。まだ完調ではないものの、舟足には確かな手応えを感じ取って