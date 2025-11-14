北村蕗の1stアルバム『Spira1oop』が11月26日にリリースとなる。先駆けて、アルバム未収録の新曲「Inori」が11月14日に配信開始となった。『Spira1oop』は、“Spiral”と“Loop”を組み合わせた造語を冠した全11曲のアルバムで、これまで点在していた北村蕗の多様な表現を初めて体系的に束ね、アーティストとしての中核を一枚に定着させた初のフルスケール作品だ。北村蕗が全編の作詞・作曲・編曲を手掛けた本作は、セルフプロデュ