清原果耶、井之脇海、池津祥子が出演する、英劇作家フィリップ・リドリー作、演出・白井晃による舞台『レディエント・バーミン Radiant Vermin』を、2026年6月に世田谷パブリックシアター内シアタートラムにて上演することが決定した。【写真】清原果耶、スタイリッシュなドレス姿に称賛の声「クールビューティ」「いつもながら、お美しい！」フィリップ・リドリー作『レディエント・バーミン Radiant Vermin』は、不思議でブ