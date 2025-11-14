高市総理の台湾有事に関する「存立危機事態」答弁をめぐり、中国外務省の報道官は先ほど、「我々はいかなる妥協もしない」と述べ、譲歩しない姿勢を強調しました。【写真を見る】中国外務省「いかなる妥協も譲歩もしない」 高市総理の台湾有事めぐる答弁に中国SNS「レッドラインに絶対踏み込んではならない」などの投稿相次ぐ中国外務省の林剣報道官は先ほどの会見で、先週の高市総理による台湾有事をめぐる答弁に対し、「