f5veが本日11月14日(金)にデラックスアルバム『SEQUENCE 01.5 (dreaming of the 2nd 1st impact - consequences of the fate redux)』をリリースし、リード曲「I Choose You」のミュージックビデオを公開した。23時には新たなグッズの販売も開始される。f5veは、E-girls/Happinessのメンバーとして活動していたKAEDE、SAYAKA、MIYUU、RURIと、iScreamのRUIという5人で結成されたグループ。エグゼクティブ・プロデューサーを務める