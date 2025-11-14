第76回NHK紅白歌合戦・出場歌手発表会見が14日、NHKにて行われ、紅組、白組、特別企画合わせて39組の出場が決定した。会見には、その内初出場となる紅組のアイナ・ジ・エンド、幾田りら、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバート ハンバート、FRUITS ZIPPER、白組からは＆TEAM、M!LKと9組の初出場アーティストと、26年ぶりに特別企画で登場する堺正章が登場した。【写真】紅白初出演決定に最高の笑顔を見せるM!LK今年の紅白