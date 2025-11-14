ディズニーのアニメ映画『ズートピア２』で新キャラクター・ニブルズの日本版声優を江口のりこが務めることが、米ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターにて日本時間11月14日（現地時間13日）開催された本作のワールドプレミアで発表され、江口も登壇した。【写真】江口のりこ「最高に楽しめました！」『ズートピア２』ワールドプレミアにて本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞