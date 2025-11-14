＜大相撲十一月場所＞◇六日目◇14日◇福岡・福岡国際センター【映像】一体、何頭身？ 異次元スタイルの“小顔”力士身長190.5センチ、体重140キロ、20歳の“小顔＆脚長”力士が登場。そのスラリと鍛え抜かれた全身ショットに「一体、何頭身？」「顔小さい」「脚ながっ」など驚きの声が相次いだ。序二段二十五枚目・象竜（音羽山）が序二段二十四枚目・貴大将（常盤山）を寄り切って無傷の3連勝を決めた一番でのこと。注目を