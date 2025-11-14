1997年2月、フロリダ州の「マール・ア・ラーゴ」で撮影されたトランプ氏（右）とエプスタイン元被告の写真/Davidoff Studios Photography/Getty Images（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関して、例えトランプ大統領に後ろめたいことが何もないとしても、それを示すやり方が奇妙なものになっているのは間違いない。 トランプ氏は元被告との関係において、ここまでいかなる不正行為の