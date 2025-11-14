夫婦デュオ「ハンバートハンバート（佐藤良成、佐野遊穂）」が１４日、東京・渋谷区のＮＨＫホールで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（１２月３１日、夜７時２０分）の出場者発表会見に出席した。ハンバートハンバートは、現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を担当。佐野は「紅白歌合戦は例年、家でテレビの前で見るものだと思っていましたので、まさか自分たちが出るという