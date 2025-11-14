熊本市の慈恵病院が運用する、予期せぬ妊娠で病院にのみ身元を明かして出産する「内密出産」制度を法制化することについて、大西一史市長が、国に検討するよう求めました。 熊本市の大西市長は13日、内閣府を訪れ、津島淳副大臣と面会し、慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」いわゆる「赤ちゃんポスト」や「内密出産」などの取り組みについて報告しました。また、熊本市が2023年4月に開設した「妊娠内密相談センター」の